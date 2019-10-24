تطبيقات الذكاء الاصطناعي وحلول إعلامية.. مؤتمر بالقاهرة برعاية ولي العهد السعودي

تستضيف القاهرة السبت القادم مؤتمر مسك للإعلام برعاية كريمة من سمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان تحت عنوان "التحولات الذكية في صناعة الاعلام".



وقد علقت الاعلامية د.سمية عسلة على مشاركتها بمؤتمر مسك للاعلام ان المؤتمر يهدف إلى زيادة الوعي لدى الشباب بالتطورات والحلول الإعلامية التي تخدم الفرد والمجتمع، وتطلع الشباب على فرص العمل في كافة المجالات الاعلامية ، وتسريع نقل المهارات والتقنيات المتقدمة في مجالات الإعلام إلى الشباب العربي، والإسهام في تمكين المنطقة العربية من تحقيق الريادة في صناعة المحتوى الإعلامي الهادف، وتحقيق التواصل المثمر بين الشباب المهتمين ورواد الإعلام المشاركين.



وأضافت د.عسلة ان عالمنا العربي الان بحاجة شديدة إلى وجود إعلام هادف يعتمد بشكل رئيسي على محتوى قوي يتميز بالمصداقية والايجابية في التعامل مع تحديات وقضايا العصر بنوع من الحيادية والمهنية في عرض وتقديم القضايا المختلفة ، وان منتدى مسك للإعلام يسعى لمنح الفرصة للشباب العربي للالتقاء برواد الإعلام العربي والتفاعل معهم والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم في التعامل مع وسائل الإعلام، مشيرة إلى أنه عبر ما يقدمه من جلسات وورش عمل تواكب التطورات والحلول الإعلامية المطلوبة لتنمية وازدهار المجتمعات العربية، إضافة إلى رفع مستوى الوعي بالفرص والتحولات الذكية لتمكين الشباب العربي المهتم بالإعلام من صناعة محتوى احترافي واكسابهم الأساليب والتقنيات المتقدمة لتحقيق ذلك.



وأكدت د.عسلة ان دور الاعلام الان هو زراعة الوعي لدى العاملين بمجال الاعلام اولا ثم فئات الشعب المتعددة،وذلك بالتركيز على تحري المصداقية والدقة في أي محتوى اعلامي يتم نشره او تداوله على كافة وسائل التواصل الاعلامي لتجنب نشر الشائعات التي تثير الفتن و التحريض على هدم الدول والمجتمعات، ولا يخفى على الجميع اننا نشهد حروب الجيل الرابع والتي هي حروب وعي بالمقام الاول ،تستهدف المجتمع بنشر الاكاذيب والتضليل وتعمد إخفاء الحقائق او التشويش عليها بشكل متعمد.



وعلق الاعلامي السعودي خالد مجرشي على مشاركته بالمؤتمر "أن المنتدى سيسلط الضوء على أنظمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتعرف على الحلول الذكية التي تحرز تقدما وسرعة في مجال الإعلام سواء عبر الجلسات الحوارية أو وورش العمل التي يشملها البرنامج العام للمؤتمر، وهو ما يعكس حرص مركز المبادرات في مؤسسة “مسك الخيرية” على ضرورة تثقيف الشباب العاملين بمجال الاعلام وامدادهم بالمهارات والتقنيات المتقدمة في مختلف المجالات لا سيما المجال الإعلامي، حيث يوفر المنتدى ورش عمل متقدمة في صناعة المحتوى الإعلامي من شأنها المساهمة في تمكين الشباب من الأساليب المثلى لاستثمار الفرص المتزايدة في صناعة الإعلام".



واشار مجرشي انه المنتدى يحتوي على 8 جلسات حوارية يشارك بها 29 متحدثا من 12 دولة، سيستعرض المنتدى عددًا من الموضوعات تبحث دور الذكاء الاصطناعي في تطوير صناعة الإعلام، وتأثير ذلك في تشكيل القرارات المتماسة مع المتطلبات المجتمعية، ومدى مواكبة الإعلام الذكي ومواجهته للأحداث والمتغيرات، وقدرة الحكومات على صناعة منصات حكومية مؤثرة، وما تقدمه تجاه صناعة الجيل الإعلامي الريادي.



واضاف مجرشي ان برنامج المنتدى يتضمن تقديم عروض خاصة لتجارب من الجانب الرقمي، منها عرض تقديمي يستعرض كيف تمكن شاب عشريني من التربع على قمة الانتشار والمشاهدات المليونية على اليوتيوب من خلال صناعة محتوى في العلوم بطرق مبتكرة ذكية، كما سيتم إقامة عرض آخر بعنوان “كيف تجعل هويتك الشخصية مواكبة للمستقبل؟ ” , وذلك بالإضافة إلى مجموعة العروض التي ستقدم في الساحة الاجتماعية وتشمل 10 ورش عمل لمجموعة من الشباب.