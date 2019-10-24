Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ابتلاء قوي و لكنه ليس نهاية العالم .. أمير طعيمة يوجه رسالة لـ لاعب الأهلى

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 06:48 م
محمد محمود
محمد محمود
Advertisements
محمد بدران
حرص، الشاعر الغنائي امير طعيمة على دعم ومساندة محمد محمود لاعب وسط النادي الأهلي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وذلك بعد إصابته بالرباط الصليبي.

وكتب امير طعيمة "‏‏‏‎#محمد_محمود: إصابة شاب مرتين متتاليتين بالرباط الصليبي ابتلاءً قوي و لكنه ليس نهاية العالم نجوم كتير تألقوا بعد هذه الإصابة، و إن شاء الله بالصبر و الإيمان و الثقة في الله تتخطى هذه الأزمة و تعود أفضل مما كنت و المستقبل لسه أدامك خليك دايما جامد‎#انت_تقدر".

وكان محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تعرض لإصابة قوية، أدت إلى قطع في الرباط الصليبي كتشخيص من الأطباء المصريين، وتم إرسال الفحوصات إلى ألمانيا.
ابتلاء قوي و لكنه ليس نهاية العالم .. أمير طعيمة يوجه رسالة لـ لاعب الأهلى
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد صدمة الأهلاوية.. رد فعل خالد الغندور على تجدد إصابة محمد محمود

الحسد يطارد محمد محمود.. مشواره مع الأهلي بدون ملامح

محمد محمود: شعرت بإصابتي بالرباط الصليبي قبل إجراء الكشف الطبي ..فيديو

تعليق مرتضى منصور على إصابة محمد محمود بالرباط الصليبي

تركي آل الشيخ يواسي محمد محمود: أنا جاهز لأي حاجة في علاجه ..شاهد

ظلمة المحن شروق بألوان زاهية.. الأهلي يوجه رسالة مؤثرة إلى محمد محمود

ترشيحاتنا

عقد قران بالمستشفى.. شاب يحقق حلم الزواج من حبيبته قبل وفاته بساعات

شطة عن مباراة جينيراسيون: الزمالك مفيهوش ورقة رابحة

اخبار الرياضة.. مفاجأة تركي آل الشيخ.. حل أزمة الأهلي والنجم الساحلي.. وهل يعود فايلر إلى بلجيكا

مرتجي كلمة السر.. تفاصيل إنهاء أزمة الأهلي والنجم الساحلي علي كوليبالي في سويسرا

بعد تعرضه للإصابة.. ميدو يوجه رسالة لـ محمد محمود

60 صورة تكشف خطة الآثار لإنقاذ كنوز المعز من الغرق في الأمطار

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عقد قران بالمستشفى.. شاب يحقق حلم الزواج من حبيبته قبل وفاته بساعات

فتاة عشرينية تلقى مصرعها بشكل مأساوي بسبب لعبة موبايل.. شاهد

60 صورة تكشف خطة الآثار لإنقاذ كنوز المعز من الغرق في الأمطار