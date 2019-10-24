ابتلاء قوي و لكنه ليس نهاية العالم .. أمير طعيمة يوجه رسالة لـ لاعب الأهلى

#محمد_محمود: إصابة شاب مرتين متتاليتين بالرباط الصليبي ابتلاءً قوي و لكنه ليس نهاية العالم

نجوم كتير تألقوا بعد هذه الإصابة، و إن شاء الله بالصبر و الإيمان و الثقة في الله تتخطى هذه الأزمة و تعود أفضل مما كنت و المستقبل لسه أدامك

خليك دايما جامد#انت_تقدرhttps://t.co/B3JYgpqj4n — Amir Teima (@AmirTeima) October 24, 2019

حرص، الشاعر الغنائي امير طعيمة على دعم ومساندة محمد محمود لاعب وسط النادي الأهلي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وذلك بعد إصابته بالرباط الصليبي.وكتب امير طعيمة "‏‏‏‎#محمد_محمود: إصابة شاب مرتين متتاليتين بالرباط الصليبي ابتلاءً قوي و لكنه ليس نهاية العالم نجوم كتير تألقوا بعد هذه الإصابة، و إن شاء الله بالصبر و الإيمان و الثقة في الله تتخطى هذه الأزمة و تعود أفضل مما كنت و المستقبل لسه أدامك خليك دايما جامد‎#انت_تقدر".وكان محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تعرض لإصابة قوية، أدت إلى قطع في الرباط الصليبي كتشخيص من الأطباء المصريين، وتم إرسال الفحوصات إلى ألمانيا.