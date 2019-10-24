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أخبار البلد

وفد جمهورية مالاوي يزور قطاع الطيران المدني وشركات

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 07:33 م
وفد جمهورية مالاوي
وفد جمهورية مالاوي
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نورهان خفاجي
زار وفد مالاوي برئاسة Rhoda Gadama المدير التنفيذي لهيئة تنمية المطارات بجمهورية مالاوي، الشركات والهيئات التابعة لوزارة الطيران المدنى، وذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني برئاسة الفريق يونس المصري علي تعزيز التعاون المشترك مع دول القارة السمراء بهدف نقل الخبرات وتقديم كافة سبل الدعم بين جميع دول القارة.

بدأ الوفد جولته بزيارة مقر سلطة الطيران المدنى لمناقشة سبل التعاون الثنائي ودراسة إمكانية فتح خطوط طيران بين البلدين بما يعزز زيادة الاستثمارات وحركة السفر من أجل تدعيم العلاقات التجارية والاقتصادية بين دول القارة، حيث تفقد الوفد داخل سلطة الطيران المدنى الإدارة المركزية لشئون قياسات سلامة المطارات وإداراة شئون المجال الجوى ومعلومات الطيران وإدارة الاتفاقيات ومركز العمليات وإدارة الأزمات بالسلطة .

وفى اليوم الثانى، قام الوفد المالاوى بزيارة مقر شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية تفقدوا خلالها ورش عمرة الوحدات والمخازن الفنية وهناجر الصيانة ومجمع ورش عمرة المحركات كما قاموا بجولة بشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية للتعرف علي احدث معدات وسيارات الشركة المختلفة كما تفقد الوفد مقر شركة مصر للطيران للخدمات الجوية وأطلع علي خطوط انتاج تموين الطائرات وقوائم الطعام المختلفة المقدمة لعملاء الشركة ، تلاها جولتهم داخل أكاديمية تدريب مصر للطيران والتعرف علي أجهزة المحاكاة والطيران التمثيلي لطرازات الطائرات والدورات التدريبية في مختلف مجالات صناعة النقل الجوي.

وفي اليوم الثالث للزيارة قام الوفد بجولة تفقدية داخل شركة ميناء القاهرة الجوى والتى بدأت بعرض مرئى توضيحى عن أعمال التطوير بمبنى الركاب (1) بمطار القاهرة الدولى كما تضمنت الزيارة عدة جولات منها مبنى العمليات وإدارة الأزمات ، ثم أعقبها زيارة لمبنى الركاب رقم (3) شاهدوا خلالها على أرض الواقع كافة الإجراءات الإدارية والتأمينية التى تتم مع الراكب منذ وصوله المطار وحتى مغادرته، بالإضافة إلى زياراتهم لمبنى الركاب رقم (2) وتفقد مواقع انتظار الطائرات على أرض المهبط.

وانهى الوفد المالاوى اليوم الخميس جولاته بزيارة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران تناولت الجولة عرضًا توضيحيًا عن المهام والأنشطة المختلفة للأكاديمية وتزويدهم بالمعلومات اللازمة للإلتحاق بها ، بالإضافة إلى زيارتهم لمبنى الكلية المصرية للطيران ومبنى السميليتور وهنجر الطائرات وأسطول الطائرات وكلية المراقبة الجوية فضلًا عن زيارة مبنى الصيانة الجوية، كما أعرب الوفد عن اعجابهم بإمكانيات الأكاديمية فى تدريب الطلاب فى شتى مجالات الطيران متطلعين إلى عقد برتوكول تعاون مع الأكاديمية فى القريب العاجل.

وفي ختام الزيارة أعرب وفد جمهورية مالاوي عن شكره وتقديره لوزارة الطيران المدني لما لقوه من حفاوة استقبال من المسئولين بهذه الشركات والهيئات وتنظيم رائع للزيارة وأشادوا بإمكانيات ومدي تطور مستوي الخدمات المقدمة من هذه الشركات لعملائها في مجال صناعة الطيران المدني.
وفد جمهورية مالاوي يزور قطاع الطيران المدني وشركات
وفد جمهورية مالاوي يزور قطاع الطيران المدني وشركات
وفد جمهورية مالاوي يزور قطاع الطيران المدني وشركات
وفد جمهورية مالاوي يزور قطاع الطيران المدني وشركات
وفد جمهورية مالاوي يزور قطاع الطيران المدني وشركات
وفد جمهورية مالاوي يزور قطاع الطيران المدني وشركات
وفد جمهورية مالاوي يزور قطاع الطيران المدني وشركات
وفد جمهورية مالاوي يزور قطاع الطيران المدني وشركات
وفد جمهورية مالاوي يزور قطاع الطيران المدني وشركات
وفد جمهورية مالاوي يزور قطاع الطيران المدني وشركات
وفد جمهورية مالاوي يزور قطاع الطيران المدني وشركات
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