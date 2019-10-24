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أخبار البلد

الأرصاد تكشف عن موعد تحسن الأحوال الجوية

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 07:46 م
أمطار
أمطار
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نورهان خفاجي
صرح الدكتور أشرف صابر القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المنتظر أن تستمر حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حتى يوم السبت القادم، تكون ذروتها اليوم الخميس وغدا الجمعة، حيث يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية ومناطق من الدلتا ومدن القناة تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء تكون متوسطة الشدة على القاهرة ومناطق من شمال الصعيد وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين.

وأوضح أشرف صابر، في تصريحات اليوم الخميس، أنه اعتبارا من الأحد القادم، سيكون هناك تحسن في الأحوال الجوية، حيث تنحصر فرص سقوط الأمطار تكون ما بين الخفيفة إلى المتوسطة على السواحل الشمالية وتزداد فترات سطوع الشمس على باقي الأنحاء وتعود درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية.

وتناشد هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين في مدن السواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء عدم الخروج غدا الجمعة، إلا في حالة الضرورة القصوى، حرصا على سلامتهم ومنعا للتكدسات المرورية، كما تنصح بتوخي الحذر أثناء القيادة وتهدئة السرعة على الطرق أثناء المطر.

َتحذر الهيئة المسئولين بالمناطق الساحلية ومدن القناة ووسط وشمال سيناء باتخاذ التدابير اللازمة لمجابهة المخاطر التي قد تنجم عن السيول.
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