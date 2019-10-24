علاج انتفاخ البطن والغازات .. 9 أعراض تستلزم زيارة الطبيب فورًا

علاج انتفاخ البطن والغازات، قد تكون طبيعية أو تستلزم زيارة طبيب، ولكن انتفاخ البطن ماهو إلا عملية بيولوجية طبيعية تتمثل فى تمرير الغاز من الجهاز الهضمي، وتجعلك تشعر بعدم الارتياح، حيث يمكن السيطرة عليها من خلال التغيير فى النظام الغذائي وأسلوب حياتك.



يحدث انتفاخ البطن والغازات عند ابتلاع كميات من الهواء عند مضغ الطعام فى الفم، فهذا الهواء يتجمع فى الجهاز الهضمي الأمر الذى يسبب انتفاخ البطن، كما أن غازات البطن ترتبط أيضا بوجود مشكلة صحية أساسية تؤثر على الجهاز الهضمي ، مثل عسر الهضم المتكرر أو متلازمة القولون العصبي.



علاج انتفاخ البطن والغازات



1- الاعتماد على نظام غذائي صحى، من خلال استبدال الكربوهيدرات التي يصعب هضمها بالكربوهيدرات التي يسهل هضمها ، مثل البطاطس والأرز والموز.



2- الابتعاد عن الأطعمة التى تسبب لك انتفاخ البطن المفرط، أو تناولها بكميات أقل.



3- تقسيم الوجبات على خمسة وجبات صغيرة يوميا بدلًا من ثلاث وجبات أكبر، وذلك للمساعدة في عملية الهضم.



4- مضغ الطعام بشكل صحيح، مع تجنب القيام بأي شيء قد يزيد من كمية الهواء التي تبتلعها، فضلا عن تجنب مضغ العلكة أو التدخين.



5- ممارسه الرياضه فالتمارين الرياضية تساعد على تعزيز الهضم ويمكن أن تمنع انتفاخ البطن.



6- تجنب الأطعمة المعروفة والتى تسبب الغاز منها ( الفاصوليا، الخضروات وخاصة البروكلي والملفوف والبصل، الفاكهة، منتجات الألبان، المشروبات الغازية، ومشروبات الفاكهة)



7- شرب الماء قبل تناول الطعام بـ 30 دقيقة.



اسباب انتفاخات البطن والغاز



1- عدم تحمل اللاكتوز ، وهو عدم القدرة على هضم اللاكتوز ، وهو السكر الموجود في الحليب ومنتجات الألبان.



2- متلازمة القولون العصبي (IBS) .



3- سرطان القولون، فالغاز الزائد نادرًا ما يكون العرض الرئيسي لمرضى سرطان القولون.



4- اضطرابات الجهاز الهضمي العلوي، وتشمل القرحة الهضمية، مرض الجزر المعدي المريئي (GERD) ، أو التهاب المعدة.





أعراض تستلزم زيارة الطبيب



1- تورم البطن

2-وجع بطن

3- غازات شديدة

4- قيء

5-إسهال

6-الإمساك

7-فقدان الوزن غير المقصود

8-حرقة من المعدة

9-دم في البراز



مصدر المعلومات مواقع .everydayhealth، healthline.