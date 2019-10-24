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أخبار البلد

انطلاق موقع SHIFT أضخم بوابة مصرية متخصصة في السيارات

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 08:38 م
موقع شيفت SHIFT
موقع شيفت SHIFT
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أطلقت مؤسسة ONA للصحافة والإعلام ووكالة "جيمني" للإعلان والمحتوى الرقمي، اليوم الخميس، موقع شيفت SHIFT المتخصص في السيارات.

ويسعى شيفت SHIFT إلى إنتاج محتوى شامل يقدم الجديد في عالم السيارات محليا وعالميا.

وتحتوى مؤسسة ONA التي يرأس تحريرها الكاتب الصحفي مجدي الجلاد على مجموعة من المواقع المصرية الرائدة، وهي: بوابة مصراوي الإخبارية الشاملة، ويلا كورة أكبر بوابة رياضية في مصر، وموقع الكونسلتو الطبي المتخصص.

و ينطلق شيفت SHIFT ، تحت شعار "مصدرك الأول لأخبار السيارات وتجارب القيادة" تحت إشراف أحمد بهاءالدين الصحفي المعروف والمتخصص في السيارات، وإنتاج وكالة "جيمني" للإعلان والمحتوى الرقمي.

ويضم موقع شيفت SHIFT أقساما متنوعة تخدم المتابعين والقراء، وتساعدهم أيضا، مثل تجارب القيادة المصورة وقوائم الأسعار، بالإضافة إلى تطبيقات خدمية تسهل على المستهلك اتخاذ قرار الشراء الصحيح، مثل خاصية المقارنة التي تسهل عملية البحث لاختيار السيارة المناسبة. إضافة إلى التركيز على المحتوى المرئي الذي يعتمد على تلخيص القصص الصحفية والمحتوى الإخباري، وتقديمه في مقاطع فيديو قصيرة.

وفى هذا السياق ، أكدت دينا المنشاوي مديرة التطوير والعمليات في وكالة جيمني: أن تجربتها مع شيفت SHIFT وتقديمه كمولود حديث إلى عالم الإنترنت الرقمي، كانت فريدة ومختلفة، لأن الموقع يقدم مزيجا رائعا بين المحتوى الصحفي والخدمات.

وقالت دينا أن المحتوى الذي يقدمه الموقع يتمتع بقدر مدهش من التنوع، سيرضي بالتأكيد شرائح متعددة ومتنوعة من القراء والمتابعين، ويلبي احتياجاتهم. وأتوقع أن يبرز موقع شيفت SHIFT بين جميع مواقع السيارات العربية في زمن قياسي.



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