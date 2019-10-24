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رياضة

لم يكن في كامل وعيه.. طبيب الزمالك يكشف حجم إصابة محمد عواد خلال مواجهة جينيراسيون

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 10:37 م
محمد عواد
محمد عواد
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عمرو ابوبكر
كشف الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عن حجم إصابة محمد عواد أمام جينيراسيون فوت السنغالي.

وتابع أسامة خلال تصريحاته على فضائية اون سبورت عقب انتهاء المباراة،"عواد تعرض لتمزق في عضلات الرقبة بعد تعرضه للإصابة في رأسه وفضلنا استبداله لأنه لم يكن في كامل الوعي".

وأكمل "حمدي النقاز يعاني من جرح في شفته من الداخل والخارج والجرح كان كبيرا وأجرينا غرزتين من الداخل".

وأضاف "مصطفى محمد عانى من شد في السمانة وهو إجهاد عضلي في نهاية الأمر والأمر لم يمنعه من المشاركة مع المنتخب الأوليمبي في بطولة افريقيا".
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