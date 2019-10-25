بعد الاعتداء عليها .. التعليم تكرم مديرة مدرسة صفية زغلول وتؤكد: نرفض إهانة المعلمين

استقبل الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم ، إصلاح السيد مديرة مدرسة صفية زغلول للتعليم الأساسي التابعة لإدارة الخليفة والمقطم التعليمية ، والتي اعتدى عليها أحد أولياء الأمور منذ أيام .



وقال نائب وزير التربية والتعليم خلال اللقاء ، إن وزارة التربية والتعليم ، لن تقبل ابدًا بأى إهانة توجه لأي معلم في مصر ، ولن تقبل بتعرض أي معلم لأى بلطجه وعنف في المدارس



وحرص ناشب وزير التعليم في نهاية اللقاء على توجيه التحية لمديرة المدرسة ، وتكريمها على كل ما حققته من نجاحات في مدرستها ومشوارها التعليمي عموما.



وكان موقع صدى البلد، قد تلقى استغاثة من ابنة مديرة مدرسة صفية زغلول بالمقطم ، وأفادت هذه الاستغاثة بأن والدتها تعرضت للضرب والسب والقذف داخل مكتبها وتم سحلها لباب المدارسة، من جانب احدى اولياء الامور.



ووفقا للاستغاثة المرسلة لصدى البلد : كان السبب الرئيسي للضرب ان إصلاح السيد علي مديرة مدرسة صفية زغلول بالمقطم ، قامت بفصل طالبة لأنها قامت بكسر ذراع زميلتها بداخل المدرسة ، فقامت ام الطالبة المفصولة بتوجيه السب والقذف والإهانة للمديرة ولجميع هيئة التدريس.



وعلى الفور تم عمل محضر في قسم المقطم لإثبات الواقعة، وتم إحالة الواقعة لنيابة المقطم ، وقامت إدارة الخليفة والمقطم التعليمية بإرسال محام يدعى المستشار هشام فاروق ليكون مع المجني عليها، مؤكدةً أنه تم الضغط عليها بشتى الطرق للموافقة على الصلح وسحب المحضر إلا أن مديرة المدرسة المعتدى عليها رفضت الصلح وأصرت على رد كرامتها.



وقالت ولاء نجلة مديرة المدرسة المعتدى عليها في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد : طلباتى حق ماما يرجع لها قدام أصغر تلميذ عندها في المدرسة ، هى اتهانت إهانة كبيرة ودى لسة متكرمة كأم مثالية على مستوى إدارة الخليفة والمقطم ، وبقالها 40 سنة تعمل في التربية والتعليم ، اخرتها يتم التعدى عليها جوة منشأة حكومية وتتسحل من جوة مكتبها لحد باب المدرسة ؟؟ .. عايزين وزير التعليم يتحرك ويجيب حقها عشان دي ام ومربية فاضلة مطلعة أجيال.