نادر شوقي يلمح باقتراب انتقال أحمد فتحي إلى بيراميدز

كشف وكيل الأعمال الشهير نادر شوقي ومدير أعمال أحمد فتحي نجم الأهلي وقائد منتخب مصر، أن الأخير تلقى عرضًا لمغادرة النادي قبل مباراة السوبر المصري والتي فاز بها المارد الأحمر على حساب نظيره الزمالك.



وقال شوقي خلال برنامج "ملعب أون" الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير، : "فتحي رفض العرض رغم أنه كان مغريًا من أحد الأندية وتمسك بتواجده بالنادي الأهلي".



ولكن ألمح شوقي أن بيراميدز مقبل على تقديم عرض مميز لضم قائد منتخب مصر خلال الانتقالات القادمة.



وأشار إلى أن أحمد فتحي مستعد للبقاء داخل جدران القلعة الحمراء لكنه ينتظر عرضا مميزا، تقديرًا للاعب.