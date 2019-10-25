أنغام تحيي حفلا غنائيا بالتجمع الخامس

أعلنت النجمة أنغام عن الموعد الجديد لحفلها في ساحة المنارة يوم الخميس المقبل الموافق 31 أكتوبر الجارى وذلك بعد تأجيله من اليوم الخميس، بسبب سوء الأحوال الجوية .



ومن المنتظر أن تغنى أنغام باقة من أجمل أغانيها على مدى مشوارها الفنى الحافل بالنجاح ومن أبرز أغانيها "بين البينين" و"إتجاه واحد" و"أكتب لك تعهد" و"عمرك معاك" و"سيدى وصالك" و"هدنة" و"حالة خاصة جدًا" و"مطمنة" و"نزوة" و"ولادبلت" و"هتقول لربنا أيه" و"نفسى أحبك" و"واحدة كاملة" وغيرهم من الأغانى الذى يعشقها جمهور أنغام فى مصر والوطن العربى .



من ناحية أخرى تحيي أنغام حفل غنائى بمهرجان الموسيقى العربية الـ28 داخل دار الأوبرا المصرية يوم 6 نوفمبر على المسرح الكبير، ونفذت تذاكر الحفل بعد طرحها بساعتين، ويعد من أقوى حفلات المهرجان والذى يصاحبها أوركسترا المايسترو هانى فرحات.