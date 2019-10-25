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الأرصاد: استمرار موجة الطقس السيئ لمدة 48 ساعة .. فيديو

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 08:43 ص
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
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البهى عمرو
أفاد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد، بأن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية؛ لافتا إلى أن فصل الخريف يتسم بالتغيرات في الأحوال الجوية.

وأضاف محمود شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن موجة الطقس السيئ مستمر لمدة 48 ساعة مقبلة، مؤكدًا أن الهيئة مدة الفترة التحذيرية ليوم السبت وليس الجمعة فقط.

وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد، إلى أن الأوضاع الجوية ستستقر بداية من بعد غد "الأحد".

ونوه إلى أن البلاد ستشهد هطول أمطار غدًا السبت، وستصل فى بعض المناطق إلى سيول.
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