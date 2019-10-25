قوات الأمن العراقية تطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في بغداد

أطلقت قوات الأمن العراقية، اليوم الجمعة، الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في ساحة التحرير بوسط العاصمة بغداد.



وذكرت قناة سكاي نيوز أن إطلاق الغاز المسيل للدموع أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.



وبدأ المتظاهرون العراقيون في التجمع بساحة التحرير منذ مساء أمس الخميس استعدادا لمظاهرات حاشدة اليوم، ضد التدخل الإيراني في السياسة العراقية.



ورفع متظاهرون، أمس الخميس، لافتات ورددوا شعارات مناهضة لإيران ولقائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، الذين يحملونه مسؤولية مباشرة وغير مباشرة عما آلت إليه الأوضاع في العراق.

