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أخبار العالم

سقوط أول ضحية في المظاهرات العراقية اليوم

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 10:01 ص
صدى البلد
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عرفة البنداري
أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الجمعة، بمقتل متظاهر عراقي قرب من جسر الجمهورية في العاصمة بغداد.

وأشارت إلى أن قوات الأمن العراقية، أطلقت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في ساحة التحرير بوسط العاصمة بغداد.
وذكرت قناة سكاي نيوز أن إطلاق الغاز المسيل للدموع أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.

وبدأ المتظاهرون العراقيون في التجمع بساحة التحرير منذ مساء أمس الخميس استعدادا لمظاهرات حاشدة اليوم، ضد التدخل الإيران في السياسة العراقية.

ورفع متظاهرون، أمس الخميس، لافتات ورددوا شعارات مناهضة لإيران ولقائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، الذين يحملونه مسؤولية مباشرة وغير مباشرة عما آلت إليه الأوضاع في العراق.
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