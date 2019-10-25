الإسكندرية تغرق فى الأمطار.. إلغاء الدراسة غدا ورفع درجة الاستعداد القصوى

قال الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية: إنه شدد على جميع المسئولين التنفيذيين ومسئولي شركة الصرف الصحي، بالتواجد لحظيا على مدار الساعة واستمرار تمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض لتراكمات المياه لحين الانتهاء من حالة التغير المناخي الحاد والعنيف ‏الذي تتعرض له البلاد بوجود منخفض مداري عاصف ‏بحوض البحر المتوسط ‏مما يتسبب في حدوث أمطار رعدية غزيرة على الإسكندرية.





وأكد قنصوة أن جميع أجهرة المحافظة وشركة الصرف الصحي وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية وعناصر التعامل مع الأمطار ، متواجدة في الشارع لمدة ٤٨ ساعة لحين انتهاء حالة التغير المناخي الحاد الذي تتعرض له الإسكندرية، لافتا إلى المجهود المبذول من رجال الصرف الصحي ونهضة مصر في كسح وشفط مياه الأمطار.





وأوضح أنه تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى للتعامل مع توقعات نماذج التنبؤ بالأمطار، وتستمر في المتابعة لحالة الشوارع المختلفة لرصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في اي منطقة نتيجة سقوط الأمطار الغزيرة ، وتحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.





وأوضح "قنصوة"، أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار .





كانت موجة الطقس السيئ قد عادت لضرب سواحل الإسكندرية، صباح اليوم الجمعة، يصاحبها أمطار رعدية غزيرة ورياح وارتفاع أمواج البحر وانخفاض في درجات الحرارة.





وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إن الأمطار لم تؤثر على حركة الملاحة البحرية بميناءي الإسكندرية والدخيلة حتى الآن.





وأعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ للتعامل مع موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار الغزيرة.





تسببت الأمطار الغزيرة التي ضربت سواحل الإسكندرية، صباح اليوم الجمعة، في غرق العديد من مناطق المدينة في بحيرات من المياه، ما أدى إلى إعاقة حركة المرور والمشاة.



