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أخبار العالم

أعضاء الكونجرس يطالبون بإنهاء اعفاءات تسمح لإيران بمواصلة الأبحاث النووية

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 02:02 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
طالب العضوان بمجلس الشيوخ الامريكي، تيد كروز والسيناتور ليندسي غراهام، اللذان يعتبران من أشد المعارضين للاتفاق النووي الإيراني، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بإنهاء الإعفاءات التي تسمح لإيران بمواصلة أبحاث نووية.

ونقلت وكالة "بلومبيرج" عن مسؤول أمريكي قوله إن النائبين الجمهوريين أعدوا مشروع قرار يقضي بعدم تمديد الإعفاءات لإيران من قبل الرئيس الأميركي. حيث تم توزيع مسودة الاقتراح هذا الأسبوع على مسؤولي الحكومة ووزارتي الخزانة والطاقة.

ويخطط أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين لإنهاء التمديد الذي يسمح لإيران بمواصلة أنشطة مفاعل "آراك" للماء الثقيل ومنشآت "فوردو" لتخصيب اليورانيوم ومركز الأبحاث النووية في طهران، وفقًا للمسؤول الأميركي الذي لم يتم تحديد هويته. بحسب وكالة بلومبيرج

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