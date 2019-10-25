Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رمات ترامب.. إسرائيل تستضيف 150 صحفيا بالجولان المحتل لهذا السبب

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 02:01 م
إسرائيل تستضيف 150
إسرائيل تستضيف 150 صحفي بالجولان المحتل
Advertisements
سمر صالح
قالت صحيفة "ماكور ريشون" العبرية: إن مستوطنة "رمات ترامب" بهضبة الجولان السوري المحتل ستستضيف 150 صحفيا وإعلاميا حول العالم سيقومون بزيارة المستوطنة التي تم تدشينها في هضبة الجولان السوري المحتل، فى بداية يناير من العام الجاري.

وأوردت الصحيفة العبرية أن المجلس الإقليمي للمستعمرة الإسرائيلية يقوم بالتنسيق مع المكتب الإعلامي الحكومي لإقامة حفل تحضيري عسكري جديد، في الخامس من نوفمبر المقبل، في المستوطنة، ويحضره شخصيات سياسية وعسكرية وإعلامية.

وأوضحت الصحيفة أن المستوطنة تم تدشينها بالفعل، ويجرى إقامة البنية التحتية لها عن كثب، ويتوقع خلال عام واحد أن ينتقل إليها حوالي 120 عائلة علمانية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

فى ذكرى رحيل شرفنطح.. نهاية مأساوية فى حياة محمد كمال المصرى

بإطلالة رياضية ... منة فضالى تتحدى الأمطار فى الجيم

ممثلة روسية.. تصاب بارتجاج في المخ بسبب البوتكس

عدلي القيعي يكشف كواليس إنهاء أزمة كوليبالي مع النجم الساحلي

قصة حب ورحلة كفاح وبكاء.. القصة الكاملة لانهيار عمرو محمود ياسين وزوجته

خيانة وأشياء أخرى.. فنانة شهيرة تكشف سر طلاقها ورفضها الزواج من هذا الممثل.. فيديو

Advertisements

أخبار الرياضة .. تصريحات صادمة لـ مرتضى منصور .. إيقاف فرجاني ساسي.. قرار عاجل من الأهلي

دعاء للميت قصير يوم الجمعة من 9 كلمات يجعل ملائكة الرحمة تطوف حوله

تأثيره شديد فى هذا الموعد.. ناسا تنشر صورة لـ إعصار قادم إلى مصر

بدون مكياج وشعر كيرلي.. دينا الشربيني تتألق برفقة عمرو دياب في المطار

بعد انخفاض الدولار 5 قروش.. توقعات بتراجع أسعار البنزين واللحوم والدواجن

عاش هنا يوثق تمرد يوسف وهبي .. وأسرار علاقته بـ المافيا وإقامته بشقة دعارة وتجسيده شخصية النبي محمد.. وكواليس ارتباطه الجنسى بـ صديقة والدته

مفاجأة .. ماذا يحدث للجسم عند تناول الجرجير؟

بفستان تايجر.. ياسمين صبرى تشعل إنستجرام بصورة أمام حمام السباحة

رسميا.. تعطيل الدراسة غدا بمدارس الإسكندرية لسوء الأحوال الجوية

الزمالك يحتل العالم..مدافع سابق: أتمنى انضمام هذا اللاعب للقلعة البيضاء

أول مباراياته أمام الأهلي.. ماذا قال كوليبالي بعد انتهاء أزمته مع الأحمر

أفتح الفستان ميعجبش وأقفله ميعجبش.. رانيا يوسف ترد بقوة على منتقدي إطلالاتها .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس غير تقليدية ... درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

بالتايجر .. ياسمين صبرى بفستان طويل أمام حمام السباحة

بإطلالة رياضية ... منة فضالى تتحدى الأمطار فى الجيم