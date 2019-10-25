رمات ترامب.. إسرائيل تستضيف 150 صحفيا بالجولان المحتل لهذا السبب

قالت صحيفة "ماكور ريشون" العبرية: إن مستوطنة "رمات ترامب" بهضبة الجولان السوري المحتل ستستضيف 150 صحفيا وإعلاميا حول العالم سيقومون بزيارة المستوطنة التي تم تدشينها في هضبة الجولان السوري المحتل، فى بداية يناير من العام الجاري.



وأوردت الصحيفة العبرية أن المجلس الإقليمي للمستعمرة الإسرائيلية يقوم بالتنسيق مع المكتب الإعلامي الحكومي لإقامة حفل تحضيري عسكري جديد، في الخامس من نوفمبر المقبل، في المستوطنة، ويحضره شخصيات سياسية وعسكرية وإعلامية.



وأوضحت الصحيفة أن المستوطنة تم تدشينها بالفعل، ويجرى إقامة البنية التحتية لها عن كثب، ويتوقع خلال عام واحد أن ينتقل إليها حوالي 120 عائلة علمانية.