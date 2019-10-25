اخبار الفن.. حقن منى زكى بالبوتكس.. فنانة شهيرة تتعرض للخيانة.. ورانيا يوسف: أفتح الفستان ولا أقفله

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي:كشفت المطربة هبة عبد الحكيم عن المولود الثالث للفنانة مى كساب الذى وضعته اليوم من أوكا واختارت له اسم نوحنشرت الفنانة ياسمين صبرى صورة لها على حمام السباحة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام؛ حيث ظهرت بإطلالة جذابة اشعلت السوشيال ميديا.أثارت الفنانة السورية جينى إسبر جدلا واسعا؛ حيث كشفت عن سر طلاقها؛ وذلك خلال لقائها فى برنامج "أكلناها" الذي يقدمه الفنان السورى باسم ياخور.أثارت الفنانة ديمة بياعة طليقة الفنان تيم حسن جدلا واسعا بسبب بعض الصورة الجرئية والفيديو التى تنشرها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر صورا للفنانة منى زكى مع زوجها الفنان أحمد حلمى أثناء تواجدهما فى دبى خلال حضورهما حفل ممر دبى لمشاهير وقد أثارت منى زكى بصورها جدلا واسعا حيث شبهها البعض بالإعلامية وفاء الكيلانى.ردت رانيا يوسف بقوة على الانتقادات التى تواجهها بسبب إطلالاتها فى المهرجانات أو بعض الصور التى تقوم بنشرها على إنستجرام، قائلة: إن هذه الانتقادات غير منطقية.يحتفل اليوم الفنان نصر حماد بعيد ميلاده والذى ظهر فى عدد من الأدوار الثانوية التي كانت تميل إلى الكوميديا،حيث اشتهر بخفة الظل.