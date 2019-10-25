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فن

بفستان تايجر.. ياسمين صبرى تشعل إنستجرام بصورة أمام حمام السباحة

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 01:07 م
ياسمين صبرى
ياسمين صبرى
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أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة ياسمين صبرى صورة لها على حمام السباحة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام؛ حيث ظهرت بإطلالة جذابة اشعلت السوشيال ميديا.

وحرصت ياسمين صبرى على ارتداء فستان "تايجر" امام حمام السباحة وتلقت عديدا من التعليقات الإيجابية على الصورة حيث قال متابع: "ايه الجمال ده" واخر قال: "جذابة وجميلة".

يذكر أن ياسمين صبرى خرجت منذ أيام قليلة لتعلن عن قرب اعتزالها الفن والسفر الى الخارج للعيش فى بريطانيا وذلك بعد تكوين أسرة .

وكان آخر أعمال ياسمين صبرى مسلسل "حكايتى" الذى شارك فى بطولته احمد صلاح حسنى واحمد بدير وتأليف محمد عبد المعطى.
بفستان تايجر.. ياسمين صبرى تشعل إنستجرام بصورة أمام حمام السباحة
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