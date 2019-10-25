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فن

خيانة وأشياء أخرى.. فنانة شهيرة تكشف سر طلاقها ورفضها الزواج من هذا الممثل.. فيديو

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 01:51 م
جينى إسبر
جينى إسبر
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أحمد إبراهيم
أثارت الفنانة السورية جينى إسبر جدلا واسعا؛ حيث كشفت عن سر طلاقها؛ وذلك خلال لقائها فى برنامج "أكلناها" الذي يقدمه الفنان السورى باسم ياخور.

وأوضحت جيني إسبر أن سبب إخفائها طلاقها من المنتج عماد ضحية هو ليس الخيانة فقط، بل هي مجموعة مشاكل مرت بها علاقتهما. 

وقالت: "هناك عدة أشياء أسوأ من الخيانة وهي أن تعيش مع شخص يعاملك بدون اهتمام في المنزل".

وعن الشائعات التي طالت النجمة السّورية حول زواجها من أكثر من ممثل، طلب باسم ياخور أن تختار من ثلاثة نجوم سوريين زوج مثالي بينهم (افتراضيًا)، وهم طلال مارديني ومعتصم النهار وقصي خولي".

وأجابت إسبر قائلة : "طلال مارديني نسونجي كتير وأنا مافيني، ومعتصم النهار متزوج، والأنسب هو قصي خولي لأنه أنضج" مؤكدة أن مارديني طلب منها الزواج من قبل لكنها رفضت.
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