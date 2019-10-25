Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

انطلاق الجولات الدولية للتعريف بمنتدى شباب العالم 2019 من ألمانيا برعاية شركة كوكاكولا العالمية

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 04:47 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
Advertisements
محمد عبد المنعم
تنطلق الجولات الدولية التعريفية لمنتدى شباب العالم غدا السبت، حيث تنظم إدارة المنتدى عدة ندوات في دول مختلفة تبدأ أولى تلك الجولات في أكاديمية برينت ميديا بمدينة هايدلبرج الألمانية، بهدف عرض رحلة المنتدى منذ نشأته، وأهم المشروعات التي أطلقها مثل منصات منتدى شباب العالم، كما سيتم تعريف الشباب من مختلف الجنسيات بطريقة التسجيل للمشاركة في فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم الذي يعقد في الفترة من ١٤ إلى ١٧ ديسمبر بمدينة شرم الشيخ بسيناء.

وتستهدف هذه الجولات تطوير وتنمية مجتمع منتدى شباب العالم WYF Community من خلال جذب الشباب من مختلف الدول، لكن يصبحوا فيما بعد أعضاء فاعلين فيجميع أنشطة وفعاليات المنتدى التي للتعقد داخل وخارج مصر.

وتأتي هذه الجولة الدولية للتعريف بمنتدى شباب العالم برعاية شركة كوكاكولا العالمية التي أعلنت عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك عن دعمها لرسالة المنتدى الخاصة بتمكين الشباب وإعطاء الأمل والحافز للشباب العالم .

وكان التسجيل لحضور المنتدى هذا العام قد بدأ ٢ سبتمبر الماضي وسينتهي يوم ١٠ نوفمبر المقبل، عبر الموقع الإلكتروني للمنتدى .

ويشهد المنتدى هذا العام مناقشات ثرية حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل ( Block Chain ) والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.

ومنتدى شباب العالم، حدث سنوي عالمي يقام بشرم الشيخ بسيناء، ويعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،وقد انطلق المنتدي في عام ٢٠١٧ بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له؛ ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام - مشاركة أكثر من خمسة آلاف من شباب العالم.

ينطلق منتدى هذا العام في الفترة من ١٤ إلى ١٧ ديسمبر ويناقش موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل ، والذكاء الاصطناعي، ومن أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدء الاستعدادات.. الأمن الغذائي والتكنولوجيا على أجندة منتدى شباب العالم 2019

منتدى شباب العالم 2019.. استعدادات على قدم وساق لانطلاق النسخة الثالثة بشرم الشيخ.. الأمن الغذائي والبيئة والتكنولوجيا أبرز القضايا

كوكاكولا ترعى منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة .. فيديو

ترشيحاتنا

قانون الأحوال الشخصية المقدم من الأزهر للنواب .. النص الكامل

تعليق الدراسة بـ 4 محافظات حتى الآن بسبب الأمطار .. تعرف عليها

احذر.. خطأ شائع يحرمك محبة الله وثواب أعظم العبادات

شاهد.. إخواني يعجز عن الرد على مهنية مذيعة كشفت الجماعة الإرهابية

الزمالك يحتل العالم..مدافع سابق: أتمنى انضمام هذا اللاعب للقلعة البيضاء

هذا العمل يجعل الله أقرب ما يكون إليك ويفرح بك أعظم فرح.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشتى عالمي.. رغم تأثر المحافظات بالأمطار الشمس تتلألأ فى أسوان

مى كساب تضع مولودها الثالث نوح .. صور

إطلالة خريفية.. الأميرة ميجان ميركل في أحدث ظهور