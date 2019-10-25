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حوادث

نيابة الإسماعيلية: التصريح بدفن جثة طفلة سقطت من شرفة منزلها بفايد

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 05:38 م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
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انجي هيبة
أمر المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات الإسماعيلية بدفن جثة طفلة لقيت مصرعها بعد سقوطها من الطابق الثالث بمنزلها بمركز ومدينة فايد بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية وسماع أقوال والد الطفلة وتحريات المباحث حول الواقعة

وإشارات التحقيقات التي باشرها المستشار يوسف الدفتار رئيس نيابة الإسماعيلية الكلية ان الطفلة جنة محمد محمود ٣ سنوات سقطت من شرفة المنزل بقرية مشرفين بمركز ومدينة فايد بعد أن اختل توازنها مما ادي الي وفاتها في الحال.
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