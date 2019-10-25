أحمد مكي يكشف دعاء كان يردده والده قبل وفاته .. فيديو

نشر الفنان أحمد مكي، مقطع فيديو لوالده، الذى وافته المنية، الجمعة الماضي، في دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر حسابه على "انستجرام".وظهر والد أحمد مكي خلال مقطع الفيديو وهو يردد دعاء "اللهم استرنى بسترك الذى سترت به ذاتك فلا عين تراك ولا يد تصل اليك يارب العالمين، بقدرتك ياقوى يامتين".وعلق علي الصورة، قائلا: "دعاء كان بيحب يقوله والدى الله يرحمه بعد كل صلاه".يذكر أن والد النجم أحمد مكى، توفى الجمعة الماضية، خلال إقامته فى دبى بدولة الإمارات، وسافر أحمد مكى برفقة أسرته إلى هناك لإلقاء النظرة الأخيرة عليه، ودفنه هناك، وتم تشييع الجثمان عقب صلاة الجمعة من مسجد مريم عبدالله بن بروك، بمدينة أبو ظبي، بمشاركة الأهل والأصدقاء.