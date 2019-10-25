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أخبار العالم

معركة وشيكة.. تشكيلات من الجيش السوري تتقدم باتجاه الحدود التركية

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 06:18 م
الجيش السوري
الجيش السوري
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أحمد محرم
أفادت وكالة "سبوتنيك" بأن وحدات عسكرية للجيش السوري تحركت من مدينة القامشلي قرب الحدود السورية التركية باتجاه الريف الشمالي الغربي للمدينة لمواجهة الهجوم التركي في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم أن "عدة عربات عسكرية تقل جنودًا من الجيش تحركت بعد ظهر اليوم من مدينة القامشلي للانتشار في الريف الغربي للمدينة لمواجهة العدوان التركي وحماية الأهالي في وقت بدأت فيه وحدات الشرطة العسكرية الروسية تسيير دوريات من المدينة باتجاه الحدود مع تركيا".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 300 عسكري من الشرطة العسكرية الروسية و20 مركبة مدرعة وصلت إلى سورية في إطار مهامها للانتشار في منطقة الحدود مع تركيا والمساعدة على ضمان سلامة السكان وتسيير الدوريات.

وخلال الأيام الماضية انتشرت وحدات من الجيش العربي السوري وسط ترحيب الأهالي في عدد من القرى بريف بلدة تل تمر بالريف الشمالي الغربي لمحافظة الحسكة وثبتت نقاطها على محور الطريق الدولي الحسكة- حلب وذلك بعد انتشار وحدات أخرى في مدينتي منبج وعين العرب بريف حلب الشمالي الشرقي وبلدة عين عيسى ومدينة الطبقة ومطارها العسكري بريف الرقة.

وكان الجيش التركي والفصائل التركمانية المسلحة الموالية له شنوا هجوما عنيفًا على مواقع الجيش السوري في ريف تل تمر الغربي شمالي محافظة الحسكة يوم أمس الخميس ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بين صفوف الجيش السوري في الموجة الأولى للهجوم التركي.

وقال مراسل "سبوتنيك" بمحافظة الحسكة: "إن اشتباكات عنيفة تدور حاليا بين جنود الجيش السوري وبين قوات من الجيش التركي والفصائل التركمانية المسلحة الموالية له بمحيط الكوزلية وتل اللبن، بعد هجوم الأخيرة على نقاط الجيش السوري بريف تل تمر الغربي".
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