تعرف على أول مواجهات دور الـ 16 ببطولة العالم للإسكواش سيدات

أسفرت المباريات الثمانية التي أقيمت اليوم الجمعة في دور الـ 32 من بطولة العالم للإسكواش المقامة في مصر، عن أربع مواجهات قوية تقام بعد غد الأحد تحت سفح الأهرامات في دور الستة عشر من البطولة، على أن تستكمل باقي مباريات دور الـ 32 غدا على نفس الملعب.



وتلتقي غدا رنيم الوليلي المصنفة الأولى على مستوى العالم مع الإنجليزية أليسون واترز المصنفة رقم 11 على العالم، بينما تلعب نور الطيب المصنفة الخامسة على العالم مع مواطنتها المصرية سلمى هاني المصنفة الثالثة عشر على مستوى العالم.



بينما تخوض الإنجليزية سارة جان بيري المصنفة السابعة على مستوى العالم مباراة صعبة ومتكافئة مع الويلزية تيسني إيفانس المصنفة التاسعة على العالم، وتلعب نوران جوهر المصنفة الرابعة على العالم لقاءا قويا أمام البلجيكي تيني جيليس المصنفة السادسة والعشرين على العالم.