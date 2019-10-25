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أخبار البلد

الأرصاد تحذر: أمطار رعدية على هذه المناطق.. وتناشد بإلغاء الدراسة بها

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 09:41 م
الطقس على القاهرة
الطقس على القاهرة - صورة أرشيفية
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نورهان خفاجي
صرح الدكتور أشرف صابر القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المنتظر استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، اعتبارا من مساء اليوم الجمعة، ولمدة 24 ساعة قادمة، حيث يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، يصاحبها سقوط الأمطار تكون غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية (الإسكندرية، رشيد، بلطيم، دمياط، العريش، رفح).

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن الأمطار ستسقط أيضا على محافظات شمال الدلتا، وأيضا مدن القناة (الإسماعيلية، السويس، وبورسعيد) تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء تكون متوسطة الشدة على محافظات جنوب الدلتا ومناطق من القاهرة تمتد إلى شمال الصعيد، يصاحب ذلك نشاط للرياح على معظم الأنحاء، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بعدم الخروج لهذه الأماكن إلا للضرورة القصوى، وتنصح بإلغاء الرحلات المدرسية للمحافظات الساحلية وسيناء وإلغاء السفاري.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه اعتبارا من يوم الأحد، سيكون هناك تحسن في الأحوال الجوية، حيث تنحصر فرص الأمطار وتعود درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية.
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