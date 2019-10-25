رواد تويتر يتفاعلون مع هاشتاج الإسكندرية.. ومغردون: بشرة خير يا عروس البحر

نشر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر العديد من التدوينات القصيرة ومقاطع فيديو توضح كم الأمطار، والبرد والرعد الذى شهدته محافظة الإسكندرية صباح اليوم الجمعة.



وتصدر هاشتاج "الإسكندرية" قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي:



‏‎#الاسكندريه

ما اروع الجلوس في هذا المكان وفي تلك الاجواء.



‏اخوانا اللي بيحبوا الشتا ع الله تتبطوا بقا😂😂 ‏‎#الاسكندريه.



‏‎#صورتك_بالملابس_الشتوي

أحلي أيام .. شتاء ‎#الإسكندرية.



‏بشرة خير يا جماعة..! 😂😂‎#الإسكندرية.



‏دي مش فرنسا .لا ده شارع فؤاد ‎#الاسكندريه.



‏عمري ما بطلت اتمني اعيش في اسكندريه حقيقي💛 ‎#الاسكندرية



ياشط إسكندرية 🌸❤️ ‎‎#الاسكندريه.



‏‎#الاسكندريه

سُبْحَانَ الَّذِي يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، والـمَلائِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهِ.



بشرة خير ياعروس البحر‏‎#الاسكندريه.



يذكر ان محافظة الإسكندرية تعرضت إلى موجة من الطقس السيئ، هي الأعنف منذ 2015، سواحل الإسكندرية، فجر اليوم، يصاحبها هطول أمطار رعدية وبرق وانخفاض في درجات الحرارة وارتفاع موجة البحر.