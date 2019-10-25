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سيارات

سعر ومواصفات هيونداي أكسنت 2020 accent الجديدة في مصر

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 11:46 م
hyundai accent 2020
hyundai accent 2020
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اشرف عطية
أعلنت مجموعة جي بي غبور أوتو وكيل هيونداي ومازدا وشيري، وجيلي، عن طرح هيونداي اكسنت 2020 الجديدة كليا بالأسواق.

وتأتي هيونداي اكسنت 2020 بمحرك سعة 1600 سي سي، ليعطي قوة قدرها 125 حصانًا يمكنها التسارع من 0 كم حتى 100 كم/ ساعة خلال 11.2 ثانية.

مواصفات hyundai accent 2020

ويبلغ متوسط استهلاك هيونداي اكسنت HCI موديل 2020 من الوقود 6.6 لتر لكل 100 كم وتبلغ حمولة الشنطة الخلفية لـ هيونداي اكسنت HCI بنحو 480 لترًا و تتنوع فئاتها فتأتي الفئة الاولي بجنوط 15 وبتجهيزات تقليدية. اما اعلي فئة فتأتي فتحة سقف وشاشة متعددة الوسائط 7 بوصات وكاميرا خلفية وحساسات ركن وجنوط سبور 16 انش و مصابيح ليد.

سعر hyundai accent 2020
أما عن سعر هيونداي اكسنت HCI موديل 2020 فجاءت بسعر 264000 جنيه حتي 344000 جنيه لأعلي فئة.
hyundai accent 2020 price in egypt
سعر ومواصفات هيونداي أكسنت 2020 accent الجديدة في مصر
سعر ومواصفات هيونداي أكسنت 2020 accent الجديدة في مصر
سعر ومواصفات هيونداي أكسنت 2020 accent الجديدة في مصر
سعر ومواصفات هيونداي أكسنت 2020 accent الجديدة في مصر
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