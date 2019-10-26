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رياضة

عاد لمهاجمة الخطيب.. مرتضى منصور: انا مش طرطور لأقيل ميتشو.. فيديو

السبت 26/أكتوبر/2019 - 03:13 ص
مرتضى منصور والخطيب
مرتضى منصور والخطيب
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محمد رشاد
قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك إنه لن يستجيب لمطالب بعض الجماهير بإقالة ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني للفريق، كما وصف محمود الخطيب رئيس الأهلي بـ"الكاذب".

وأضاف مرتضى منصور في تصريحاته لقناة "الحدث اليوم" فجر السبت: "من السهل أن أقول بإقالة ميتشو في الصباح ودفع الشرط الجزائي من حسابي الشخصي، لكن إذا استمع كل رئيس النادي لحديث الجماهير سيكون (طرطور) مثل أشخاص أخرين."

وتابع: "المشجع الذي يتعاطى المخدرات، ويرسب في الامتحان، ويحصل على المال من والده كل يوم، ووالدته تعمل للحصول على قوت يومهم ليس له قيمة بالنسبة لي، ونهايته في (الخرارة)."

ووجه رسالة إلى المدير الفني الصربي: "أرفض التلاعب في مراكز اللاعبين، خالد بوطيب مهاجم أرفض أن يلعب في مركز آخر، بنشرقي أفضل مركز 10 في أفريقيا لا تضعه في مركز آخر."

كما تحدث للاعبين قائلًا: "أي لاعب يسجل هدف يتراجع مستواه في المباراة التالية، وأي لاعب يتم اختياره للمنتخب سواء أولمبي أو أول يرفض يلعب بحرص خوفًا من الإصابة."

وانتقل للحديث عن رئيس الأهلي: "البيان الذي أصدره المصدر الأمني ويؤكد عدم زيارة الأمن لرئيس أحد الأندية يؤكد أن الخطيب كاذب."
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