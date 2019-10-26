د. مجدى بدران يكتب : الخروب و المناعة







الخروب غذاء طبيعى حلو الطعم غني بالكالسيوم و فيتامين أ ، و مضادات الأكسدة . الخروب به 222 سعر حرارى لكل مائة جرام ، و 40% ألياف تحمى من السرطانات ، 50 % نشويات ، قليل الصوديم و الدهون ، خالى من الكافيين و الجلوتين . نسبة البروتين فى الخروب 9%، و لكن دقيق جنين الخروب به بروتينات بنسبة كبيرة تتعدى 95 %.



الخروب به ثلاثة فيتامينات : فيتامين أ الهام للبصر والمناعة ، فيتامين ب الهام للأعصاب و إنتاج الطاقة ، فيتامين د هوالمنظّم الأساسي لتوازن الكالسيوم ، و الذى يحمى من هشاشة العظام .



الخروب به خمسة معادن هى الكالسيوم و الفوسفور و البوتاسيوم و الماغنيسيوم و الحديد. الكالسيوم هام للعظام و الأسنان و العضلات و الأعصاب . الفوسفور يغذي المخ ،و يقوي الذاكرة ،و ينشط الأعصاب. البوتاسيوم مهدئ للأعصاب . الماغنيسيوم مانع للسرطان و يسبب نقصه التشنجات و الشد العضلي، و الإرهاق ، و هو هام جدا للنمو . الحديد هام للذكاء و الوقايه من الأنيميا .



الخروب به 17 حمض أمينى تعين الجسد على تخليق خمسين الفًا من البروتينات منها حمض الأرجينين ، و حمض الجلوتامين و حمض الأسبارتيك . الجلوتامين حمض أمينى هام ينشط المخ وهام للذكاء والتركيز و الذاكرة ، يستخدم للحد من الاكتئاب، يدخل فى تكوين الشفرات الوراثية ، ضرورى لتخليق البروتينات ، يساهم فى إمداد الخلايا المبطنة للأمعاء الدقيقة بالطاقة ، والحفاظ على كفاءة الغشاء المخطى للأمعاء ، يرفع المناعة بالإسراع من إنتاج الخلايا المناعية . حمض الأسبارتيك حمض أمينى هام يعمل كمنشط للمخ و الأعصاب . حمض الأرجينين هام جدا لالتئام الجروح و الحروق لأنه يساهم بقوه فى تكوين البروتينات ، ويحفز الانقسام الخلوي ، يساهم فى إفراز العديد من الهرمونات كهرمون النمو، يساهم فى التخلص من الغازات الضارة و الأمونيا، و يخفض مستوى الدهون الضاره بالدم . يولد الأرجينين أكسيد النيتريك الذى يوسع الأوعيه الدمويه . الأرجينين يرفع المناعه حيث يزيد من أعداد الخلايا المناعيه خاصه الخلايا الأكوله التى تلتهم الخلايا الضاره والميكروبات. يحمى الأرجينين من كافه الالتهابات والتفاعلات المناعيه التى تسبب ظهور أعراض الحساسيه.



السكريات فى الخروب تشمل السكروز و الجلوكوز و سكر الفواكه و البينيتول . البينيتول : سكر طبيعى موجود فى الخروب يستخدم فى علاج السكر والإيدز والسرطانات ، البينيتول يحاكى الإنسولين فى عمله ،ويدخل الجلوكوز الخلايا فتقل نسبة الجلوكوز فى الدم و تنتج الطاقة ،و تقل الدهون المختزنة فى الجسم . يفيد البينيتول العضلات أيضًا إذ يدخل الكرياتين والمغذيات إلى خلايا العضلات الهيكلية فتزداد قوتها وكتلتها مع حرق الدهون والسكر بكفاءة . لهذا السبب يستخدم فى الغرب فى تقوية العضلات عند المصابين بالإيدز أو النحافة أو الدرن .



الخروب به الحمض الأمينى التريبتوفان الذى له دور كبير فى تنظيم عمليه النوم و المزاج و الشهيه ، و إنتاج السيروتونين وهو هرمون السعاده والسرور و الانشراح و زياده الشهيه ، ويعمل كموصل عصبى أيضًا له دور كبير فى تنظيم عمليه النوم و المزاج والشهيه .



الخروب شجرة دائمة الخضرة تنتمي إلى عائلة البقول . مشروب الخروب كان شائعًا عند قدماء المصريين الذين قدسوه و نقشوا صوره على جدران معابدهم ، و استخدموا خلاصة الخروب كعلاج لاضطرابات القناة الهضمية ، و استخدمه العرب القدماء كعلاج للسعال .



من فوائد الخروب أنه مثالى للجهاز الهضمى إذ ينظم الحركة فى الأمعاء وهام لاتزان السوائل فيها ،و مضاد للقئ ، و يمنع الارتجاع ، و مضاد للإسهال ، و يمتص الماء من البراز ، وهو ملين طبيعى و مطهر يمتص السموم ويحد من نمو البكتيريا ، و يخفض نسبة السكر المرتفعة في الدم ، ونسبة الكوليسترول . ينشط الخروب الدورة الدموية، و يقوى المناعه ، ويهدئ الكحه . يستخدم الخروب كمادة طبيعية تزيد تماسك الأغذية المصنعة ، و كلون طبيعى بديل للكاراميل فى حلوى الأطفال ، و فى صناعة الأدوية و أدوات التجميل . يتوفر الخروب فى الأسواق العالمية كمسحوق ، و رقائق ، و شراب مركز ، و مستخرج ، و أقراص غذائية .



ننصح بالخروب كبديل طبيعى للشوكولاته و الكاكاو فهو حلو الطعم طيب الرائحة ، لكنه عكس الشوكولاته خالى من حمض الأوكزاليك الذي يمنع الجسم من الإستفادة بالزنك و الكالسيوم . الخروب خالى أيضًا من الثيوبرومين الذى يسبب النعاس ،و الرعشه ، و يفقد الشهيه . الثيوبرومين يسبب القلق والعصبية ، الميل للقئ و ، زياده عدد ضربات القلب ، و زياده افراز حمض المعده ، ويدر البول وبالتالى يفقد الفيتامينات التى تذوب فى الماء مثل فيتامين ب و سى ، ويزيد مستوى السكر فى الدم مما يسبب السكر والسمنة .

















