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مرأة

صدمة.. تعرف على حقيقة العلاقة بين آلام أسفل الظهر ومرض السرطان

السبت 26/أكتوبر/2019 - 03:31 م
صدى البلد
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رضوى حسام
ليس ضروريا أن تكون آلام أسفل الظهر علامة على الإصابة بالسرطان، فهو أمر شائع قد يكون بسبب عادات خاطئة في الجلوس أو المشي أو عدم ممارسة الرياضة، لكن لسوء الحظ نشر موقع "healthline" دراسة تقول إنه من الممكن أن يكون الألم أسفل الظهر يتعلق بأنواع معينة من السرطان مثل سرطان العمود الفقري أو القولون والمستقيم أو المبيض، لكن هذا ليس العرض الوحيد بل إن الشخص المصاب بهذه الأنواع من السرطان عادة ما يكون له أعراض أخرى بالإضافة إلى آلام أسفل الظهر.

كما أشارت الدراسات إلى أنه ليس بالضرورة أن تكون أي آلام في أسفل الظهر علامة على الإصابة بالسرطان، فبالإضافة إلى أنه يحدث عادة مع أعراض السرطان الأخرى، إلا أنه في بعض الأحيان تكون هناك مواصفات خاصة لهذه الآلام تتمثل في:
- آلام الظهر التي لا تبدو مرتبطة بالحركة أو لا تسوء مع الحركة
- آلام الظهر التي تحدث عادة في الليل أو في الصباح الباكر وتختفي أو تتحسن أثناء النهار
- آلام الظهر التي تستمر حتى بعد العلاج الطبيعي أو غيرها من العلاجات
- آلام الظهر لا يجب أن تكون شديدة للإشارة إلى السرطان حيث يمكن أن تتراوح في الشدة.

أما عن الأعراض الأخرى المصاحبة لآلام الظهر التي قد تكون إنذارا بالإصابة بأحد أنواع السرطانات التي تم ذكرها هي:

- تغييرات في عادات الأمعاء لديك، مثل الدم في البول أو البراز
- هبوط مفاجئ، وفقدان الوزن غير مبرر
- التعب غير المبرر
- ضعف أو وخز أو تنميل في الذراع أو الساق
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