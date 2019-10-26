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محافظات

أمطار خفيفة براس سدر واستقرار الطقس بجميع المدن السياحية بجنوب سيناء

السبت 26/أكتوبر/2019 - 03:10 م
صدى البلد
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ايمن محمد
تنعم محافظة جنوب سيناء والمدن السياحية، خاصة مدن شرم الشيخ ودهب وسانت كاترين، بطقس مستقر، وجميع الأنشطة السياحية تعمل بشكل منتظم.

وكانت مدينة راس سدر تعرضت اليوم، السبت، لأمطار خفيفة، وتعرضت منطقة وسط سيناء لسيول، ولكن جميع الطرق مفتوحة ولم تمثل إعاقة لحركة المرور.

وقال يوسف محمد أحمد، مدير مركز عمليات جنوب سيناء، إن ما تعرضت له مدينة راس سدر أمطار خفيفة لم تستمر كثيرا وجميع الطرق مفتوحة ولا توجد تحذيرات بسيول في جنوب سيناء.

وانتظمت حركة الموانئ والسفن والرحلات البحرية ومراكب الصيد في خليج السويس والعقبة، وكذلك رحلات الغطس والصيد وجميع الأنشطة السياحية من سفاري ورحلات بحرية تعمل بانتظام.
أمطار خفيفة براس سدر واستقرار الطقس بجميع المدن السياحية بجنوب سيناء
أمطار خفيفة براس سدر واستقرار الطقس بجميع المدن السياحية بجنوب سيناء
أمطار خفيفة براس سدر واستقرار الطقس بجميع المدن السياحية بجنوب سيناء
أمطار خفيفة براس سدر واستقرار الطقس بجميع المدن السياحية بجنوب سيناء
أمطار خفيفة براس سدر واستقرار الطقس بجميع المدن السياحية بجنوب سيناء
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أمطار ورعد في طور سيناء وسانت كاترين

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