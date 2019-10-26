العشق ده.. هنا الزاهد تُبهر متابعيها فى أحدث ظهور

نشرت هنا الزاهد صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة كاجول نالت إعجاب الكثير من متابعيها، وعلق أحد المتابعين قائلاً " العشق ده اقسم بالله ❤❤❤❤".



وأطلت هنا الزاهد بـ تيشرت أسود وبنطلون باجي باللون الابيض، ونسقت معهم شنطة وسط صغيرة الحجم باللون الاسود، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة حيث تركت شعرها الكيرلي منسدلاً بطريقة جذابة.



ولم تتكلف هنا الزاهد في إرتداء الإكسسورات واكتفت بسلسلة رقيقة وحظاظة باللون الأسود مع نظارة شمس غريبة باللون الاورنج لإكمال إطلالتها، من الناحية الجمالية لم تضع ميكب واكتفت بجمالها الطبيعي.



