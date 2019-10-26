كأس مصر .. طهطا يقصى ناصر الفكرية ويتأهل بثلاثية نظيفة

نجح الفريق الأول بنادي طهطا ،بقيادة بركات ابراهيم ،التأهل للدور التمهيدى الرابع بعد الفوز على ناصر الفكرية بثلاثية نظيفة ، في اللقاء الذي أقيم اليوم بالدور التمهيدى الثالث بمسابقة كأس مصر .





سجل أهداف اللقاء اللاعب مدرسه في الدقيقة 50، واللاعب بيسو دقيقة 70 واللاعب شبرا دقيقه 85 لينتهي اللقاء بفوز طهطا .





يذكر أن نادي طهطا برئاسة الدكتور عادل حلمي قد نجح في التعاقد مع بركات إبراهيم المدير الفني السابق لسوهاج ونادي أسوان لتوليه منصب المدير الفني خلفا لـ أشرف السيد الذي رحل عن الفريق نهاية الموسم الماضي.



