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رياضة

في غياب رونالدو.. يوفنتوس يسقط في فخ التعادل أمام ليتشي بالدوري الإيطالي.. فيديو

السبت 26/أكتوبر/2019 - 05:11 م
مباراة يوفنتوس وليتشي
مباراة يوفنتوس وليتشي
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محمد السعيد
سقط فريق يوفنتوس في فخ التعادل الإيجابي أمام مضيفه ليتشي بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة التاسعة، من مسابقة الدوري الإيطالي.

وكان ساري استبعد كريستيانو رونالدو من قائمة المباراة، لإراحته، خوفا من تعرضه للإجهاد نتيجة ضغط المباريات.

تقدم فريق يوفنتوس عن طريق باولو ديبالا في الدقيقة من ركلة جزاء في الدقيقة 50، بينما يتعادل ليتشي عن طريق ماركو مانكوسو في الدقيقة 56 من عمر المباراة.

وبهذا التعادل رفع يوفنتوس رصيده إلى 23 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالس، بينمل وصل ليتشي إلى المركز إلى النقطة الثامنة في المركز الـ 16.
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