إبراهام و ويليان يقودان هجوم تشيلسي أمام بيرنلي بالدوري الإنجليزي

يحل نادي تشيلسي، ضيفًا ثقيلًا، على بيرنلي، في المباراة التي تقام فى السادسة و النصف مساءً، ضمن منافسات الجولة العاشرة في الدوري الإنجليزي الممتاز.



وأعلن المدير الفني فرانك لامبارد، تشكيل فريقه، الذي يسعى إلى تحقيق الانتصار الرابع على التوالي محليًا، ونرصد لكم التشكيل كالتالى:



حراسة المرمى: كيبا



الدفاع: أزبلكويتا، توموري، زوما، ألونسو



الوسط: جورجينهو، كوفاسيتش، ماونت



الهجوم: ويليان، بوليسيتش، إبراهام

