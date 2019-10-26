إبراهام و ويليان يقودان هجوم تشيلسي أمام بيرنلي بالدوري الإنجليزي

يحل نادي تشيلسي، ضيفًا ثقيلًا، على بيرنلي، في المباراة التي تقام فى السادسة و النصف مساءً، ضمن منافسات الجولة العاشرة في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأعلن المدير الفني فرانك لامبارد، تشكيل فريقه، الذي يسعى إلى تحقيق الانتصار الرابع على التوالي محليًا، ونرصد لكم التشكيل كالتالى:
حراسة المرمى: كيبا
الدفاع: أزبلكويتا، توموري، زوما، ألونسو
الوسط: جورجينهو، كوفاسيتش، ماونت
الهجوم: ويليان، بوليسيتش، إبراهام
وأعلن المدير الفني فرانك لامبارد، تشكيل فريقه، الذي يسعى إلى تحقيق الانتصار الرابع على التوالي محليًا، ونرصد لكم التشكيل كالتالى:
حراسة المرمى: كيبا
الدفاع: أزبلكويتا، توموري، زوما، ألونسو
الوسط: جورجينهو، كوفاسيتش، ماونت
الهجوم: ويليان، بوليسيتش، إبراهام