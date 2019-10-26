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رياضة

إبراهام و ويليان يقودان هجوم تشيلسي أمام بيرنلي بالدوري الإنجليزي

السبت 26/أكتوبر/2019 - 05:46 م
تشيلسى
تشيلسى
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عمر سلامة
يحل نادي تشيلسي، ضيفًا ثقيلًا، على بيرنلي، في المباراة التي تقام فى السادسة و النصف مساءً، ضمن منافسات الجولة العاشرة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلن المدير الفني فرانك لامبارد، تشكيل فريقه، الذي يسعى إلى تحقيق الانتصار الرابع على التوالي محليًا، ونرصد لكم التشكيل كالتالى:

حراسة المرمى: كيبا

الدفاع: أزبلكويتا، توموري، زوما، ألونسو

الوسط: جورجينهو، كوفاسيتش، ماونت

الهجوم: ويليان، بوليسيتش، إبراهام
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