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منوعات

خروج ملكة جمال الأرض من المنافسة لفشلها في دخول قائمة تتويج 2019

السبت 26/أكتوبر/2019 - 05:51 م
صدى البلد
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أحمد شريف
خرجت "جانيل لازو تي" ملكة جمال الأرض بالفلبين مبكرًا من منافسة التتويج على ملكة جمال الأرض لعام 2019، التي أقيمت اليوم السبت.

وبحسب شبكة "GMA" الاخبارية فشلت ملكة جمال بمدينة "باسيج" بالفلبين والبالغة من العمر 28 عاما، في الحصول على مكان في قائمة أفضل 10 منافسات المسابقة، حيث احتلت المركز الأول في قائمة أفضل عشرين في حين فازت نيلليز بيمنتل من بورتوريكو بلقب ملكة جمال الأرض 2019.

وأوضحت الشبكة أن الفائزين بالمسابقة هم، ملكة جمال الأرض 2019 نيلز بيمنتل من بورتوريكو، ملكة جمال اير 2019 إيماني ديفيس من الولايات المتحدة الأمريكية، ملكة جمال المياه 2019 كلارا فافروسكوفا من جمهورية التشيك ، ملكة جمال النار 2019 - أليسا مانوك من بيلاروسيا.
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