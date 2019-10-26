خروج ملكة جمال الأرض من المنافسة لفشلها في دخول قائمة تتويج 2019

خرجت "جانيل لازو تي" ملكة جمال الأرض بالفلبين مبكرًا من منافسة التتويج على ملكة جمال الأرض لعام 2019، التي أقيمت اليوم السبت.





وبحسب شبكة "GMA" الاخبارية فشلت ملكة جمال بمدينة "باسيج" بالفلبين والبالغة من العمر 28 عاما، في الحصول على مكان في قائمة أفضل 10 منافسات المسابقة، حيث احتلت المركز الأول في قائمة أفضل عشرين في حين فازت نيلليز بيمنتل من بورتوريكو بلقب ملكة جمال الأرض 2019.



