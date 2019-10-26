تشيلسي يتقدم على بيرنلي في الشوط الأول بهدفين في الدوري الإنجليزي .. فيديو

تقدم تشيلسى على بيرنلي بهدفين نظيفين فى المباراة المقامة المقامة ضمن منافسات الجولة العاشرة في الدوري الإنجليزي الممتاز.



أحرز كريستسان بوليستش الهدفين لتشيلسى، الأول فى الدقيقة الواحدة والعشرين ثم عزز النتيجة بالهدف الثانى فى الدقيقة الخامسة والأربعين من زمن الشوط الأول ليعلن حكم المباراة إنتهاء الشوط الأول بهذه النتيجة.





وأعلن المدير الفني فرانك لامبارد، تشكيل فريقه، الذي يسعى إلى تحقيق الانتصار الرابع على التوالي محليًا، ونرصد لكم التشكيل كالتالى:



حراسة المرمى: كيبا



الدفاع: أزبلكويتا، توموري، زوما، ألونسو



الوسط: جورجينهو، كوفاسيتش، ماونت



الهجوم: ويليان، بوليسيتش، إبراهام



