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اقتصاد

انخفاض النقد المتداول خارج البنك المركزي لـ 530.6 مليار جنيه

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 02:01 ص
نقد متداول
نقد متداول
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محمد يحيى
انخفض حجم النقد المتداول خارج خزانة البنك المركزي المصري لـ 530.64 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي مقابل 536.1 مليار جنيه في يونيو 2019 بفارق 5.5 مليون جنيه، ومقارنة بـ 531.4 مليار جنيه في مايو من نفس العام بتراجع بلغ760 مليون جنيه.

قال تقرير صادر عن البنك إن إجمالي النقود المعاونة المتداولة خارج خزانته بلغت 629 مليون جنيه في يوليو الماضي مقابل 618 مليون جنيه في يونيو 2019 ومقارنة بـ 609 مليونا في مايو من نفس العام بلغ حجم النقود الورقية المتداولة خلال الفترة من مايو حتي يوليو من العام اجاري نحو 39 مليون جنيه.

ووصل حجم النقود المعدنية المتداولة نحو 590 مليون جنيه في يوليو الماضي مقابل 579 مليون جنيه في يونيو من العا م الجاري ومقارنة بـ 570 مليون جنيه في مايو 2019.
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