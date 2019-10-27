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رياضة

بقيادة ميتشو.. قرار جديد من الجهاز الفني للزمالك

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 12:14 ص
ميتشو
ميتشو
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منتصر الرفاعى - ملك موسى
استقر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" على خوض مباراة ودية واحدة خلال معسكر السادس من أكتوبر الذي يمتد لأربعة أيام.

ويعود الزمالك لتدريباته الجماعية صباح الخميس بملعب النادي بميت عقبة، على أن يبدأ معسكره المغلق بمدينة السادس من أكتوبر عصر اليوم نفسه ويمتد لأربعة أيام يتخلله مباراة ودية واحدة أمام أحد فرق دوري الدرجة الثانية.

ويستعد الزمالك، لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز وخوض منافسات دور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقي، عقب نهاية فترة التوقف الدولي الحالية.
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