لقاء السحاب .. حازم إمام بصحبة زاهر ومتعب ومعوض

نشر حازم إمام، لاعب الزمالك السابق، صورة جديدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".وظهر حازم إمام في الصورة بصحبة سيف زاهر، عماد متعب، سيد معوض، داخل أرضية الملعب وعلق قائلًا "لقاء السحاب".واعلن الإعلامي سيف زاهر، عن اتجاه حازم إمام نجم الزمالك، للتدريب والعمل مديرًا فنيًا خلال الفترة المقبلة.وأكد زاهر، عبر برنامجه "ملعب أون" أن حازم إمام سيتجه للتدريب في الموسم المقبل رسميًا، وبصدد الاتفاق على خوض دورات تدريبية بأوروبا في الفترة المقبلة لتجهيز نفسه للعودة للملاعب والتدريب.