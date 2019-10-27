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أخبار العالم

اختبار الـ DNA أثبت هويته.. مسؤول بالبنتاجون يكشف تفاصيل عملية تصفية البغدادي

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 09:17 ص
أبو بكر البغدادي
أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش
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رحيم يسري
أكد مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن وحدة عسكرية أمريكية خاصة تابعة لـ فرقة الـ Navy Seal نفذت عملية إنزال ضد تجمع لتنظيم داعش شمال غرب سوريا في محافظة إدلب وجرت تصفية عدد من قادة التنظيم من بينهم زعيمه أبو بكر البغدادي.

وأشار المسؤول في تصريحات لقناة "الحرة" إلى أن فحص الحمض النووي الـ DNA قد أثبت التعرف على هوية البغدادي.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن البغدادي قتل بعدما قامت أجهزة استخباراتية امريكية بالتأكد من موقعه، وقد تمت تصفيته على الفور والقبض على جثته.

وأوضح المصدر أن العملية تمت داخل محافظة إدلب السورية، وأن وكالة الاستخبارات المركزية الـ سي آي آيه تعاونت مع جهاز أمني إقليمي في تحديد مكان البغدادي ورصد تحركاته، وفقا للحرة.

كانت شبكات أمريكية بينها "سي إن إن" و"إيه بي سي" أعلنت في وقت مبكر اليوم الأحد أن البغدادي قتل على الأرجح بعد غارة أمريكية في منطقة إدلب في سوريا.

وذكرت شبكة "سي إن إن" أن الجيش الأميركي يجري تحاليل قبل أن يتمكن من تأكيد مقتل البغدادي رسميا.

ونقلت إحدى وسائل الإعلام الأميركية عن مصادر حكومية عديدة قولها إن البغدادي قد يكون قتل نفسه بسترة انتحارية عندما هاجمت قوات أميركية خاصة موقعه.

وأعلن البيت الأبيض السبت أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيدلي بإعلان "مهم جدا" صباح الأحد، وقبلها كتب ترامب في تغريددة على تويتر "حدث للتوّ شيء كبير جدا!" دون كشف مزيد من التفاصيل.
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