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أخبار البلد

الاعتداء على طبيب بمستشفى الهلال أثناء تأدية عمله.. تفاصيل

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 09:56 ص
وزارة الصحة
وزارة الصحة
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عبد الصمد ماهر
أدانت وزارة الصحة والسكان، الاعتداء الذي تعرض له طبيب بمستشفى الهلال برمسيس، في الساعات الأولى من صباح اليوم، أثناء قيامه بعمله، وذلك من قِبل بعض الأشخاص المرافقين لمريض.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزارة وجهت، فور تلقي البلاغ ومنذ اللحظات الأولى، الدكتور محمد ضاحي رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ومعه رئيس الشئون القانونية في الوزارة بالتوجه الفوري إلى مستشفى الهلال بشارع رمسيس لمتابعة واقعة التعدي على الطبيب.

وأضاف مجاهد، أن وزيرة الصحة أكدت أن جميع أفراد الفريق الطبي في كل مكان الذين يقدمون الخدمة للمريض المصري، هم أبناؤها وأنها مسئولة عن سلامتهم، متعهدةً بضمان كامل الحقوق القانونية والأدبية للطبيب.

وتابع "مجاهد" أن الوزيرة وجهت بتقديم كافة أوجه الرعاية للطبيب المصاب، وهو محتجز حاليًا في المستشفى ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة إثر إصابته باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح وسحجات في باقي الجسد.

ولفت إلى أن مدير المستشفى قام بعمل محضر تعدٍّ على طبيب أثناء تأدية عمله برقم 15754 جنح الأزبكية، حيث قامت قوات الأمن بضبط مرتكبي الواقعة واحتجازهم في القسم على ذمة البلاغ المقدم ضدهم.

وأشار "مجاهد" إلى أن الوزارة أدانت ما حدث وأكدت أن الشئون القانونية ستقوم بتحرير محضر جديد صباح اليوم لضمان كامل حقوق الطبيب، مشددًا على أن الاعتداء على الفريق الطبي أمر غير مقبول ولا تهاون فيه حفاظًا على حقوق مقدمي الرعاية الصحية.
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