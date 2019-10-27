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أخبار البلد

مصر للطيران تتسلم الطائرة الرابعة من طراز إيرباص قادمة من كندا

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 01:43 م
طائرة مصر للطيران
طائرة مصر للطيران A220
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نورهان خفاجي
استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، طائرة مصر للطيران الرابعة من طراز الايرباص A220-300 ، قادمة من مصنع ميرابيل بكندا، للانضمام إلى أسطول الشركة الوطنية، ضمن صفقة تعاقدت عليها لضم 1‪2 طائرة من هذا الطراز، مقرر وصولهم قبل منتصف العام القادم. 

وكان في استقبال طائرة مصر للطيران الرابعة من طراز الإيرباص، قيادات من مصر للطيران، وسوف تشغلها مصر للطيران على رحلات الخطوط الداخلية والإقليمية وجنوب أوروبا الخاصة بالشركة.

ويوفر هذا الطراز للمسافرين الراحة القصوى خلال الرحلة، وذلك من خلال تصميمها المبتكر في المقصورة المؤلفة من 134 مقعدًا تعد الأوسع في الدرجة الاقتصادية بالمقارنة مع غيرها من الطائرات ضمن فئة الممر الواحد، وتتمتع الطائرة بنوافذ كبيرة لتوفير المزيد من الضوء الطبيعي للمقصورة، وستدخل الطائرة بعد هذه الرحلة في المرحلة النهائية من التجميع قبل تسليمها في الموعد المحدد.

ويتميز طراز A220 بكفاءة عالية في استهلاك الوقود وراحة عالية للركاب من خلال هيكل الطائرة العريض، كما يجمع الطراز A220 بين أحدث التقنيات المتقدمة لتوفير ديناميكية هوائية عالية، والمواد عالية الجودة، بالإضافة إلى أحدث محركات توربوفان لشركة "برات آند ويتني" من طراز PW1500G، حيث تعمل هذه المحركات على توفير حرق وقود بنسبة 20٪ على الأقل لكل مقعد مقارنة بطائرات الجيل السابق، وبمدى يصل إلى 3400 ميل بحري (6,300 كم).

وسلّمت إيرباص أكثر من 80 طائرة من طراز A220 لـ 5 شركات طيران إقليمية وعابرة للقارات في كل من أسيا وأمريكيا وأفريقيا وأوروبا، الأمر الذي يبرهن على القدرة الكبيرة الذي يقدمه هذا الطراز الجديد من طائرة "إيرباص".
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