لتبادل الخبرات في التعليم ..الإسكندرية تستقبل وفدا صينيا ..صور

عقد أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية اليوم، اجتماع بوفد مقاطعة جويزو الصينية برئاسة ليو باور شنج، مدير عام الشئون الخارجية بمقاطعة جويزو الصينية، لتبادل الخبرات في مجالات الثقافة والتعليم والسياحة والصناعة، وذلك في إطار تعزيز ودعم العلاقات المصرية الصينية، حضر الإجتماع؛ جاو لينيج، قنصل عام جمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية.



وخلال الاجتماع، رحب نائب المحافظ بالوفد الصيني علي أرض الإسكندرية متمنيًا لهم زيارة موفقة، متمنيًا المزيد من الدعم وتوطيد التعاون بين الجانبين وخاصة في مجال السياحة والتجارة ورصف الطرق والعديد من المجالات.



وأكد أن المحافظة بجميع قيادتها تولي اهتماما كبيرا لدعم جميع الأنشطة المتبادلة مع الجانب الصيني، لافتا إلي أننا نأمل في دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.



ومن جانبه وجه رئيس الوفد الشكر لنائب المحافظ علي حفاوة الاستقبال، مشيرًا إلى أن الإسكندرية مدينة عريقة وجاذبة للسياح ولها تاريخ كبير، لافتا إلى أن مقاطعة جويزو أيضا بها العديد من مقومات السياحة وخاصة أن بها مناظر طبيعية خلابة وتطور بشكل سريع جدا وخاصة في مجال تمهيد الطرق كما أنها مقاطعة الأولى في إنتاج و زراعة الشاي، متمنيًا زيادة التعاون المشترك بين الجانبين.