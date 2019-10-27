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رياضة

ليفربول ينتفض ويسجل هدف التعادل أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 07:45 م
ليفربول هندرسون
ليفربول هندرسون
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عمرو ابوبكر
تمكن فريق ليفربول من ادراك التعادل بهدف في شباك منافسه توتنهام، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب استاد آنفيلد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي.

سجل هندرسون الهدف في الدقيقة 51 من عمر المباراة، بعد تمريرة رائعة من الجبهة اليمنى عن طريق فيرمينو، الذي مررها بالمقاس على قدم هندرسون الذي سددها بقوة لتسكن شباك توتنهام.

جدير بالذكر أن هاري كين سجل الهدف الأول لتوتنهام في شوط المباراة الأول في الثواني الأولى.
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