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اقتصاد

هيئة الرقابة المالية تنفي وجود أي حسابات لرئيسها على مواقع التواصل الاجتماعي

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 09:29 ص
الرقابة المالية
الرقابة المالية
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أ ش أ
نفى مصدر مسؤول بهيئة الرقابة المالية وجود أي حسابات لرئيس الهيئة الدكتور محمد عمران على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أو غيره من المواقع، وأن الصفحات التي تحمل اسمه هي صفحات مزيفة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ضد من قام بإنشائها وانتحال صفة رئيس الهيئة.

وقال المصدر - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن رئيس الهيئة الدكتور محمد عمران، لم ينشئ أي صفحات، ولا يقوم بكتابة أي تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن أي تصريحات تصدر عنه تخرج من مصادرها الرسمية، سواء من خلال بيانات رسمية صادرة عن هيئة الرقابة المالية، أو ما يصرح به شخصيا خلال المؤتمرات واللقاءات التلفزيونية.

وأكد المصدر أن هيئة الرقابة المالية، بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية، ضد منتحلي صفة رئيس هيئة الرقابة المالية، سواء من خلال الإبلاغ لدى مباحث الانترنت، للكشف عن هوية المنتحلين أو من خلال التواصل مع إدارة الفيسبوك.
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