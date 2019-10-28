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فن

بتعليق ناري.. اليسا تثير الجدل عبر تويتر بسبب الاوضاع اللبنانية

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 11:33 ص
اليسا
اليسا
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شروق حمدى
اثارت المطربة اليسا جدلا كبيرا عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" معبرة عن غضبها من سوء الاحداث فى لبنان.

وقالت اليسا : "وطبعا لا حياة لمن تنادي .. الجهل اعمى".

يذكر ان المظاهرات اللبنانية انطلقت  منذ أسابيع في عدد من المناطق بعد إطلاق ضريبة مالية على الواتس اب ، وهو الأمر الذي أثار غضب اللبنانيين بجميع طوائفهم وانتماءاتهم وقرروا القيام بعصيان مدني لحين إقالة الحكومة اللبنانية التي يرأسها سعد الحريري.
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