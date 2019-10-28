بتعليق ناري.. اليسا تثير الجدل عبر تويتر بسبب الاوضاع اللبنانية

اثارت المطربة اليسا جدلا كبيرا عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" معبرة عن غضبها من سوء الاحداث فى لبنان.
وقالت اليسا : "وطبعا لا حياة لمن تنادي .. الجهل اعمى".
يذكر ان المظاهرات اللبنانية انطلقت منذ أسابيع في عدد من المناطق بعد إطلاق ضريبة مالية على الواتس اب ، وهو الأمر الذي أثار غضب اللبنانيين بجميع طوائفهم وانتماءاتهم وقرروا القيام بعصيان مدني لحين إقالة الحكومة اللبنانية التي يرأسها سعد الحريري.
وقالت اليسا : "وطبعا لا حياة لمن تنادي .. الجهل اعمى".
يذكر ان المظاهرات اللبنانية انطلقت منذ أسابيع في عدد من المناطق بعد إطلاق ضريبة مالية على الواتس اب ، وهو الأمر الذي أثار غضب اللبنانيين بجميع طوائفهم وانتماءاتهم وقرروا القيام بعصيان مدني لحين إقالة الحكومة اللبنانية التي يرأسها سعد الحريري.