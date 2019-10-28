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نشوى مصطفى تبرز إنقاص وزنها فى أحدث إطلالة.. والجمهور: خسيتى أوى

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 02:03 م
نشوى مصطفى
نشوى مصطفى
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رنا عصمت
نشرت الفنانة نشوى مصطفى صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، لتشارك جمهورها بأحدث ظهور لها.

وتألقت الفنانة نشوى مصطفى، بإطلالة كاجول مرتدية بنطلون جينز أزرق غامق، وبلوزة باللون السماوى ونسقت مع هذه الإطلالة حذاء رياضيا وحقيبة صغيرة وهو ما تماشى مع إطلالتها.

وظهرت نشوى مصطفى فى هذه الإطلالة بفقدانها بعض من وزنها مما أبرز إنقاص وزنها وهو ما علق عليه الجمهور:" خسيتى اوى".

ومن الناحية الجمالية اعتمدت نشوى مصطفى على الظهور بدون مكياج والاكتفاء ببشرتها الطبيعية وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها.

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