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ديني

بعد قليل.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الأول لعام 1441 هجريا

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 02:46 م
دار الإفتاء تستطلع
دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الأول لعام 1441هجرية
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محمد شحتة
أعلنت دار الإفتاء المصرية، أنه سيجرى استطلاع هلال شهر ربيع الأول لعام 1441هـ اليوم، الاثنين، 29 صفر 1441هـ الموافق 28 أكتوبر 2019.

وأوضحت الإفتاء، أنه سيجرى إعلان نتيجة الرؤية الشرعية على صفحة "فيس بوك" بعد المغرب، مؤكدة أن دخول الشهر يثبت كغيره من الشهور العربية القمرية برؤية الهلال، ويُسْتَطْلَع بغروب شمس يوم التاسع والعشرين من الشهر الهجري.

ونبهت دار الإفتاء المصرية أن الاعتماد على الرؤية البصرية هو الأصل شرعًا، مع الاستئناس بالحساب الفلكي، إذ المختار للفتوى أن الحساب الفلكي يَنْفي ولا يُثْبِت، فيؤخذ به في نفي إمكانية طلوع الهلال ولا عبرة بدعوى الرؤية على خلافه، ولا يعتمد عليه في الإثبات، حيث يؤخذ في إثبات طلوع الهلال بالرؤية البصرية عندما لا يمنعه الحساب الفلكي.

وأوضحت دار الإفتاء المصرية: «إذا نفى الحساب إمكان الرؤية فإنه لا تُقْبَل شهادة الشهود على رؤيته بحال، لأن الواقع الذي أثبته العلم الفلكي القطعي يُكَذِّبهم، وفي هذا جَمْعٌ بين الأخذ بالرؤية البصرية وبين الأخذ بالعلوم الصحيحة سواء التجريبية أو العقلية، وكلاهما أمرنا الشرع بالعمل به، وهو ما اتفقت عليه قرارات المجامع الفقهية الإسلامية».
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