Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

صدام جديد.. أول تعليق من مقتدى الصدر على قرارات البرلمان العراقي

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 04:57 م
زعيم التيار الصدري
زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر
Advertisements
شيماء مصطفى
دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، للحضور إلى البرلمان للإعلان عن انتخابات مبكرة، وذلك في صدام جديد مع الحكومة.

ووفقًا لتصريحات أفادت بها شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل، طالب "الصدر"، بأن تكون الانتخابات مبكرة وبإشراف أممي وبمدة قانونية غير طويلة.

ووصف "الصدر"، تصويت البرلمان اليوم على بعض الإجراءات الإصلاحية بأنه صوري ولم يتطرق لمحاسبة الفاسدين.

وكان البرلمان العراقي، صوت اليوم الاثنين، في جلسة خاصة، على تعديل الدستور العراقي في فترة أقصاها أربعة أشهر.

كما صوت البرلمان على إلغاء مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم وإلغاء مجالس الأقضية والنواحي وتولي البرلمان العراقي الإشراف والمراقبة على المحافظين لحين إجراء الانتخابات المحلية وتقديم المحافظين موازناتهم المالية للجنة المالية البرلمانية.

كما صوت على إلغاء جميع امتيازات مخصصات الرئاسات الثلاث وامتيازات أعضاء مجلس النواب وكبار المسؤولين والمستشارين والوكلاء والمدراء العامين وإلغاء امتيازات رؤساء الهيئات المستقلة والسلطة القضائية وهيئة النزاهة والمحكمة الاتحادية ومجلس القضاء، والمحافظين ومن هم بدرجتهم ابتداء من تاريخ اليوم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شلع قلع.. مقتدى الصدر يطالب باستقالة حكومة العراق وانتخابات مبكرة

بعد حملة اعتقالات للمسئولين.. النواب العراقي يأمر بحل مجالس المحافظات

رغم قرارات مجلس النواب.. 6 قتلى في تظاهرات بغداد اليوم

ترشيحاتنا

حذرت أمريكا.. أول تعليق من والدة أول رهينة لدى داعش بعد مقتل البغدادي

أول رد فعل من محمد صلاح عقب إصابته أمام توتنهام

بعد انفصالهما.. معلومات عن شيماء فوزي زوجة عمرو سعد

كيف استقبله اللاعبون .. مؤمن زكريا يظهر في تدريبات الأهلي بـ التتش

اندلاع حريق في المتحف الإسلامي داخل المسجد الأقصى

النواب: انخفاض سعر الدولار إلى 15 جنيها فى هذه الحالة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقف عن تناولها فورا .. هؤلاء ممنوعون من تناول حلاوة المولد النبوي

بسبب الهالوين.. "دمية مسكونة" تباع مقابل سعر خيالي لن تصدقه.. شاهد

هبوط أرضي مفاجئ بمنطقة الهانوفيل في الإسكندرية.. صور