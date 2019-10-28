صدام جديد.. أول تعليق من مقتدى الصدر على قرارات البرلمان العراقي

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، للحضور إلى البرلمان للإعلان عن انتخابات مبكرة، وذلك في صدام جديد مع الحكومة.



ووفقًا لتصريحات أفادت بها شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل، طالب "الصدر"، بأن تكون الانتخابات مبكرة وبإشراف أممي وبمدة قانونية غير طويلة.



ووصف "الصدر"، تصويت البرلمان اليوم على بعض الإجراءات الإصلاحية بأنه صوري ولم يتطرق لمحاسبة الفاسدين.



وكان البرلمان العراقي، صوت اليوم الاثنين، في جلسة خاصة، على تعديل الدستور العراقي في فترة أقصاها أربعة أشهر.



كما صوت البرلمان على إلغاء مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم وإلغاء مجالس الأقضية والنواحي وتولي البرلمان العراقي الإشراف والمراقبة على المحافظين لحين إجراء الانتخابات المحلية وتقديم المحافظين موازناتهم المالية للجنة المالية البرلمانية.



كما صوت على إلغاء جميع امتيازات مخصصات الرئاسات الثلاث وامتيازات أعضاء مجلس النواب وكبار المسؤولين والمستشارين والوكلاء والمدراء العامين وإلغاء امتيازات رؤساء الهيئات المستقلة والسلطة القضائية وهيئة النزاهة والمحكمة الاتحادية ومجلس القضاء، والمحافظين ومن هم بدرجتهم ابتداء من تاريخ اليوم.